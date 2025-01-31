Желание хозяина магазинов в Троицке сэкономить на электричестве привело четверых человек на скамью подсудимых

Четверо жителей Челябинской области предстанут перед судом за совершение коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовных дел в отношении южноуральского бизнесмена, обвиняемого в покушении на коммерческий подкуп за заведомо незаконное бездействие в крупном размере, бывшего сотрудника коммерческой организации по поставке электрической энергии потребителям, обвиняемого в мошенничестве, а также двоих жителей Троицка, обвиняемых в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, владелец магазинов розничной торговли в Троицке решил сэкономить на оплате электроэнергии и рассчитываться за нее по тарифам, предусмотренным для жилых помещений. Чтобы поставщик ресурсов не обращал на это внимания, с 13 августа 2021 по 28 декабря 2023 года он передал одному из менеджеров энергокомпании через посредников не меньше полумиллиона рублей.

Впрочем, деньги оказались потрачены зря: деньги сотрудник организации брал, но полномочий, позволяющих помешать проверке правильности расчетов стоимости электроэнергии, у него не было.

В итоге все четверо троичан стали фигурантами уголовных дел. Расследование их завершено, после утверждения обвинительных заключений они направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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