Хозяева животных уходят покупать в онлайн

Россияне перестали экономить на домашних питомцах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний чек на зоотовары вырос в России в 2024 году на 11%, достигнув в целом по рынку 2 тысяч 974 рублей. При этом число покупок изменилось незначительно, увеличившись год к году на 2%. Об этом сообщает аналитический ресурс «Чек Индекс».

В онлайне средний чек покупки составил 5 тысяч 66 рублей, что на 3% выше, чем в прошлом году. А в физическом выражении показатели выросли на 18%.

Чаще всего россияне покупают своим питомцам различные виды кормов, наполнители для зоотуалетов, ветеринарные препараты, инвентарь для ухода за питомцами, игрушки и декоративную атрибутику.

Больше всего товаров приобретают для кошек, собак и рыб. Лидируют по объему продаж зоотоваров Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская область.

По данным аналитиков, на рынке зоотоваров все активнее проявляют себя отечественные производители (прежде всего в секторе кормов).

«В целом, на фоне общего роста потребительской активности владельцы домашних животных в 2024 году отказывались от экономии на своих питомцах. Многие предпочитали покупать более качественные корма из премиум-сегмента, либо увеличивали объемы закупок, а также приобретали широкий ассортимент товаров для ухода и содержания животных. Это отразилось и на величине среднего чека», – отмечает «Чек Индекс».

Доминирующим каналом дистрибуции остаются специализированные зоомагазины. Вместе с тем, продажи трансформируются из офлайна в онлайн. «С развитием омниканального подхода, потребители активнее ищут разные варианты экономии и нужный ассортимент на маркетплейсах или на нишевых ресурсах. Доля онлайн-канала, таким образом, составляет уже почти треть всех продаж в штучном выражении», – отмечают аналитики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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