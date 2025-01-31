Участники похищения молодой челябинки предстанут перед судом

В Челябинске перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в совершении тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении троих южноуральцев, обвиняемых в похищении человека, разбое и вымогательстве.

По данным следствия, вечером 7 мая прошлого года у дома №168 по проспекту Победы в Челябинске троица похитила на автомобиле 22-летнюю горожанку. Молодую женщину жестоко избили, отняли у нее вещи и продолжали удерживать, требуя у ее мужа 100 тысяч рублей. В случае отказа похитители пригрозили убить челябинку.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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