В южноуральском поселке подростки заставили 12-летнюю девочку сниматься в откровенном видео

В поселке под Миассом школьницу с задержкой в развитии заставили сниматься во «взрослом» видео.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция Миасса расследует инцидент, произошедший после окончания зимних каникул в одном из поселков, расположенных на территории округа.

Сам поселок гудит уже несколько дней – с тех пор как информация о ЧП получила широкое распространение. До этого произошедшее обсуждали в местных чатах.

Сам инцидент произошел еще 12 января этого года. Именно тогда группа подростков поймала 12-летнюю девочку, избила и угрозами заставила раздеться и сниматься в «видео для взрослых».

Инициатором «съемок» называют 13-летнюю приятельницу школьницы, которой помогал 12-летний мальчик. Ролик опубликовали в интернете. Через несколько дней шокированные родители учащихся единственной поселковой школы отправили его педагогам учебного заведения.

Руководство школы настаивает: о произошедшем педагоги ничего не знали до того самого дня, как получили видео. Хотя, как оказалось, многие ученики были в курсе произошедшего. Между тем, подростки, напавшие на девочку, продолжали спокойно ходить в школу.

Лишь после того, как родители обратились к учителям, педагоги вызвали в учебное заведение полицию, а провинившихся учеников перевели на дистанционное обучение.

Сейчас ЧП занимаются правоохранителя. Причем, как пишет 74.ру, в поселке утверждают, что это не первое подобное происшествие: как минимум, еще двое детей могли пострадать от действий несовершеннолетних, также заставлявших их сниматься обнаженными.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, подростков-кинематографистов поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, решается вопрос о направлении заявлений в Миасский городской суд для решения вопроса о помещении их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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