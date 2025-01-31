Мягкие сыры стали лидером по динамике роста на молочном рынке в России

Продажи мягких сыров на молочном рынке растут быстрее любой другой категории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году объемы продаж мягких сыров в России выросли сразу на 15,1%. Такие данные приводит в своем телеграм-канале компания «Нильсен», специализирующаяся на маркетинговых исследованиях.

«Для сравнения, динамика всей категории сыров, включающей твердые и плавленые сыры, составила 6,3%, современной молочной продукции – 12%, а традиционной – 0,4% в натуральном выражении на омниканальном рынке, объединяющем данные розничных сетей, ручного аудита «Нильсен», онлайн-магазинов и маркетплейсов», – отмечают маркетологи.

По мнению исследователей, такого результата сегменту мягких сыров удается добиться за счет синергии инвестиций и в развитие представленности в офлайн-рознице, и в продвижение на онлайн-рынке. Именно мягкие сыры на сегодняшний день занимают наибольшую долю в канале электронной коммерции (6,1% в денежном выражении) среди всех сегментов сыра и демонстрируют самую высокую динамику продаж.

Второе место по динамике роста по итогам 2024 года заняли питьевые йогурты. Их продажи увеличились на 11,6%. На третьем месте – йогурты густые (+10,4%).

Лидер 2023 года – глазированные сырки – в прошлом году опустился на 5-е место (9,4%).

Падение продаж на рынке молочки продемонстрировали в 2024 году только сливочное масло (-3,8%) и стерилизованное молоко (-2,5%). При этом обе категории были в минусе и годом ранее. Однако если с молоком ситуация стала немного лучше (в 2023 году продажи упали на 3,7%), существенный рост цен на масло значительно ускорил снижение его реализации (в 2023 году падение составило лишь 1,4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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