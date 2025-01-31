Начальника райотдела по вопросам миграции в Челябинске отправили за решетку на два месяца

В Челябинске суд избрал меру пресечения начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Тракторозаводскому району.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд отправил полицейского начальника в следственный изолятор до 30 марта 2025 года.

Напомним, начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску задержали вчера, 30 января, по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2025 года полицейский неоднократно получал через посредника взятки на общую сумму не менее полумиллиона рублей. За это он не передавал данный мигрантов, получивших российское гражданство, в военкомат.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России.

В тот же день задержали начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Копейска. Женщину подозревают в получении взятки за ускорение процесса получения гражданства одним из мигрантов. Ее суд также отправил сегодня в СИЗО до 30 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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