В пригороде Челябинска начали снос главного ледового городка

В Копейске демонтируют ледяные фигуры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в связи с неблагоприятными погодными условиями, перепадом температур и таянием снега, с учетом прогноза погоды на февраль, для предотвращения травмоопасной ситуации администрацией города принято решение о демонтаже ледяных фигур в зимнем городке на площади Трудовой Славы.
Демонтаж начался сегодня, 31 января. Лабиринт и ограждение изо льда у инсталляции «Световой фонтан» останутся без изменений.
В ледовых городках поселков Копейска демонтаж ледяных фигур не запланирован, но состояние ледяных конструкций находится на контроле.
Катание на горках допускается при температуре воздуха от -3 градусов. Если температура воздуха будет повышаться, катание на горках будет ограничено.
Администрация города обратилась с просьбой к взрослым и детям: не посещать горки во время их закрытия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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