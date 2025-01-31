За 4 дня операции «Нелегальный мигрант» на Южном Урале число выявленных нарушителей перевалило за полтысячи

Число выявленных полицейскими нарушителей за 4 дня операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области выросло до 543.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 11 административных правонарушений в сфере миграции полицейские зафиксировали лишь в ходе фильтрационного мероприятия в Троицке.
В отношении четверых иностранных граждан приняты решения о контролируемом самостоятельном выдворении за пределы страны.
Только за четыре дня мероприятий в Челябинской области привлечено к административной ответственности 543 нарушителя.
В отношении 66 иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 50 в принудительном порядке.
Еще 121 мигрант ожидает вступления в законную силу решения судов.
Задокументировано 98 преступлений в сфере миграции и уже возбуждено 51 уголовное дело.
Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации двум уроженцам ближнего зарубежья. Закрыт въезд на территорию страны 62 мигрантам.
Массированные мероприятия будут продолжены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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