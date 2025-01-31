За 4 дня операции «Нелегальный мигрант» на Южном Урале число выявленных нарушителей перевалило за полтысячи

Число выявленных полицейскими нарушителей за 4 дня операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области выросло до 543.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 11 административных правонарушений в сфере миграции полицейские зафиксировали лишь в ходе фильтрационного мероприятия в Троицке.

В отношении четверых иностранных граждан приняты решения о контролируемом самостоятельном выдворении за пределы страны.

Только за четыре дня мероприятий в Челябинской области привлечено к административной ответственности 543 нарушителя.

В отношении 66 иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 50 в принудительном порядке.

Еще 121 мигрант ожидает вступления в законную силу решения судов.

Задокументировано 98 преступлений в сфере миграции и уже возбуждено 51 уголовное дело.

Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации двум уроженцам ближнего зарубежья. Закрыт въезд на территорию страны 62 мигрантам.

Массированные мероприятия будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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