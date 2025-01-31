В Златоусте целые улицы утопают в снегу: подрядчика не видно, мэрия молчит

Общественники требуют у властей Южного Урала и контрольных органов разобраться с содержанием дорог в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на качество работы подрядчика ООО «Уралстар» по содержанию городских улиц пожаловались жители города.

Контракт на сумму 23 миллиона рублей заключили в прошлом году. Заказчик – управление ЖКХ администрации Златоуста. «К работе по очистке улиц Румянцева и Аносова от снега был обязан приступить с 1 января, но с новогодних каникул словно не вышел», – рассказали активисты.

Жители жалуются в администрацию Златоуста, но безрезультатно. Чище дороги, по словам людей, не становятся.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой побудить подрядчика исполнять свои обязанности в полной мере и надлежащим образом, а администрацию Златоуста – осуществлять надлежащий контроль. Также они потребовали от губернатора Челябинской области, чтобы ситуация была принята на его личный контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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