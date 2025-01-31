Главу села на Южном Урале лишили полномочий из-за закупки у фирмы жены

В Челябинской области суд лишил полномочий главу села за покупку запчастей для администрации у компании, принадлежащей его собственной супруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уволить чиновника потребовало надзорное ведомство Катав-Ивановска по итогам проверки информации нарушениях при использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности администрации Тюлюкского сельского поселения за 2021-2023 годы.

Прокуроры выяснили, что глава села заключил муниципальный контракт на поставку автомобильных запчастей с ООО «ВЕЛЕС». При этом учредителем и директором фирмы является его собственная жена.

Кроме того, чиновник заключал муниципальные контракты со своим пасынком, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

Возникший при столь тесном взаимодействии с подрядчиками конфликт интересов глава Тюлюка предпочел скрыть, что является основанием для досрочного прекращения полномочий, констатировали в прокуратуре.

Прокурором внес представление об устранении нарушений закона в адрес сельсовета. Но местные депутаты в его удовлетворении отказали. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с требованием прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия и несоблюдением законодательства о противодействии коррупции.

Решением Катав-Ивановского городского суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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