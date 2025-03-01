1 – 3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

01.03.2025, суббота
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10:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30, 15:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Народные гулянья «Широкая Масленица» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100; Горсад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а; Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75; парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Как расслабиться и чувствовать себя уверенно на фотосессии?» от фотографа Ольги Серебряковой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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12:30 Челябинск – Занятие «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Аниме-встреча «Кошачья» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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13:30 Челябинск – Курс французского языка с нуля «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Первый день весны» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Встреча «Руслан и Людмила» Пушкина и Глинки в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Фанатская встреча для любителей комиксовой вселенной Bubble (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок из цветного сургуча» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)
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15:00 Челябинск – Открытый урок «Знакомьтесь – нейрографика» проведет: преподаватель Марина Файззулина (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
02.03.2025, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Народное гуляние, посвященное проводам зимы, «Народный разгуляй» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «В страну разноцветного бисера» в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Рисуем Масленицу» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Встреча «Многозвучие романса» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
03.03.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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