1 – 3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Народные гулянья «Широкая Масленица» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100; Горсад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а; Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75; парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)