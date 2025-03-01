В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами

В Челябинске у маршрутного такси загорелся двигатель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 1 марта, утром на улице Героев Танкограда.

Возгорание произошло в моторном отсеке.

Самостоятельно маршрутку покинули 4 пассажира и водитель. Пострадавших нет.

По предварительным данным произошло короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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