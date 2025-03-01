В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами

В Челябинске у маршрутного такси загорелся двигатель.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 1 марта, утром на улице Героев Танкограда.
Возгорание произошло в моторном отсеке.
Самостоятельно маршрутку покинули 4 пассажира и водитель. Пострадавших нет.
По предварительным данным произошло короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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