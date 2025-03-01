В Челябинской области вынесли приговор директору агентства недвижимости, обманувшей клиентов на 8 миллионов рублей

Директору недвижимости, обманувшей 9 южноуральцев, вынесли приговор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, директора агентства недвижимости «Вектор» признали виновной в совершении 9 мошенничеств.
В 2017-2019 года женщина оказывала риелторские услуги на территории Копейска и Челябинска. Она заключала с жителями фиктивные договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи квартир. Полученные деньги бизнес-леди присваивала себе.
Суд приговорил мошенницу к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших, с женщины взыскано в счет возмещения материального ущерба более 8 миллионов рублей.
Предпринимательницу взяли под стражу в зале суда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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