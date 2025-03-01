«Металлург» притормозил «Автомобилист» в гонке за лидерство на Востоке

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , команды активно начали встречу. Первый период прошел на равных. Хозяева произвели 15 бросков, из них 8 в створ ворот, екатеринбуржцы – 16 и 10 соответственно. Но ворота клубов остались неприкосновенны – 0:0.

Вторая двадцатиминутка прошла не менее насыщенно. Магнитогорцы вышли вперед по броскам (35:29) и ударам в створ ворот (23:18). Но счет открыли гости. На 28-й минуте это сделал Стефан Да Коста с подачи Анатолия Голышева. Но уже на 31-й минуте встречи Макар Хабаров с разворота отдал шайбу назад Александру Петунину, тот мощно прострелил от синей линии, а оказавшийся в районе пятачка спиной к воротам Дмитрий Силантьев удачно подставил клюшку – 1:1. И третий период команды открыли вновь при равном счете.

На 51-й минуте встречи Борна Рендулич с подачи Никиты Михайлиса мощным ударом вывел хозяев вперед – 2:1. А на 58-й минуте Дмитрий Силантьев оформляет дубль. Защитник «Магнитки» Макар Хабаров мощно бьет от синей линии, голкипер гостей останавливает шайбу, но не успевает ее зафиксировать. Игровой снаряд выкатывается за спину вратарю, и Силантьев первым успевает к нему.

3:1, блестящая победа «Металлурга», которая притормаживает погоню «Автомобилиста» за лидирующим в Восточной конференции «Трактором». Теперь екатеринбуржский клуб отстает от челябинцев на три очка при одной игре в запасе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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