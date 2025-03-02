«Трактор» разгромил «Барыс»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду не оставил шансов «Барысу» из Астаны – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с первых минут встречи челябинцы бросились в атаку. Уже на второй минуте хозяева могли открыть счет, но не получилось у Максима Шабанова переиграть голкипера «Барыса».

На четвертой минуте в зону гостей зашли Виталий Кравцов и Андрей Светлаков. Кравцов отдал пас Светлакову, а тот практически сразу же скинул шайбу назад, и Кравцов спокойно отправил ее в ворота. Вратарь астанинцев в попытке защитить их от Светлакова уже рухнул на лед и ничем не мог помешать нападающему «Трактора» – 1:0.

Не прошло и двух минут, как Григорий Дронов набросил шайбу в район пятака «Барыса», а оказавшийся на линии броска Семен Дер-Аргучинцев ловко подправил ее в полете – 2:0.

И это было только начало. На 18-й минуте черно-белые реализуют большинство, а Виталий Кравцов оформляет дубль с подачи Максима Шабанова – 3:0. Еще через две минуты Андрей Светлаков выиграл борьбу у правого борта, отдал шайбу Михаилу Горюнову-Рольгизеру, а тот, развернувшись почти на 180 градусов, отправил ее в ворота – 4:0.

С началом второй двадцатиминутки разгром гостей продолжился. На 22-й минуте встречи Максим Шабанов зашел в зону «Барыса», прокатился практически до ворот и скинул шайбу в центр под удар Александру Кадейкину – 5:0. А на 35-й минуте Шабанов к двум голевым передачам добавляет еще и заброшенную шайбу. Вместе с Александром Кадейкиным зашли они в зону казахстанского клуба, но теперь уже Александр отдал голевой пас Максиму – 6:0.

Начало третьего периода хозяева отмечают уже седьмой шайбой. И вновь отличается связка Шабанова и Кадейкина. На 42-й минуте матча не дали челябинцы выйти из своей зоны хоккеистам «Барыса». Шайбой завладел Максим Шабанов и отдал ее уже из-за ворот в центр Александру Кадейкину – 7:0, дубль Кадейкина и четвертое очко по системе «гол + пас» у Шабанова.

Но и на этом не остановились челябинцы. За 45 секунд до финальной сирены Александр Кадейкин оформляет хет-трик – 8:0. Более чем уверенная победа челябинского клуба.

До окончания регулярного чемпионата «Трактору» остается сыграть шесть матчей. Следующая встреча состоится 8 марта в Челябинске с череповецкой «Северсталью».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube