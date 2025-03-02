Ребенку выплатят 200 тысяч рублей за падение футбольных ворот

В Челябинской области на ребенка упали футбольные ворота.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Миасское на центральном стадионе. 12-летняя девочка играла в футбол, конструкция упала ей на ногу. Медики констатировали закрытый перелом.
Прокурор Красноармейского района через суд потребовал выплатить ребенку компенсацию. Суд взыскал 200 тыс. рублей с МУП «Физкультура и спорт», обслуживающего стадион.
Челябинск, Павел Зварзин
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