В Челябинске напали на водителя такси, искать нападавшего не торопятся

В Челябинске два водителя не поделили дорогу. В результате один едва не ослеп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась на перекрестке улиц Автодорожной и Мастеровой. «Приора» намеревалась проехать прямо по полосе, разрешающей только поворот направо. Ей мешало такси, и водитель отечественной легковушки пытался вытеснить мешающий автомобиль с дороги. Когда это не удалось, он догнал такси по смежной полосе и начал возмущаться. Таксист объяснил ему правила движения по полосам. Водителю «Приоры» это не понравилось: «Он начал нас подрезать, прижимать, выталкивать в соседнюю полосу. Это было жутко. Если честно, думала, я не доеду», – цитирует 74.ru пассажирку такси.

На пересечении 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов «Приора» остановилась вплотную к такси, буквально подперев бампером. Водитель выскочил из машины и «разрядил» в узкую щель приоткрытого окна иномарки газовый баллончик, попав таксисту в глаза.

Тот мгновенно ослеп и вывалился на дорогу. А такси откатилась и уперлась в бампер «Приоры». Все произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения. На место происшествия вызвали скрою и ГАИ. А зачинщик инцидента сел в свою машину, резко сдал назад и скрылся. Оставшееся без опоры такси откатилось и врезалось в стойку дорожного знака. Подоспевшие медики увезли пострадавшего таксиста с химическим ожогом глаз. Ждать ГАИ осталась пассажирка.

По ее словам, сотрудники автоинспекции вели себя странно, слушать ее не хотели, фиксировать поведение водителя «Приоры» до нападения на таксиста не собирались. Протокол ей не показали, заявив, что его будет подписывать пострадавший. Как выяснилось, до него они так и не доехали. Но зато обвинили его в том, что он скрылся с места ДТП и оштрафовали на 5,5 тыс. рублей за повреждение знака и за то, что он не поставил машину на ручной тормоз, прежде чем из нее выпал.

В полиции заявляют, что возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП (побои) – она предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или обязательные работы. Нападавшего до сих пор не нашли, хотя его лицо зафиксировали камеры.

Челябинск, Павел Зварзин

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