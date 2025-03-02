Южноуральцы просят президента России остановить расширение свалки в Полетаево

Южноуральцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимую экологическую экспертизу последствий работы полигона ТБО в Полетаево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подводом послужила информация о том, что площадь свалки собираются увеличить более чем в 2 раза.

«Уже годы мы живём в условиях, которые сложно назвать приемлемыми. Запах гниения и химических веществ с полигона отравляет воздух, которым мы дышим. Пожары на свалке, возникающие с пугающей регулярностью, превращают небо в чёрный смог, а наши лёгкие – в мишень для токсинов», – заявляют жители села Чипышево, расположенного в нескольких км от полигона. Они отмечают, что понимают необходимость инфраструктурных решений, но, по их мнению, расширение полигона – это не развитие, а шаг в пропасть: «Каждый день наши дети жалуются на кашель, пожилые люди страдают от обострения болезней, а природа вокруг гибнет. Мы не против прогресса, но мы – за жизнь. За жизнь без страха открыть окно, выйти на улицу, вдохнуть полной грудью».

Их поддерживают обитатели СНТ «Курчатовец-2»: «В ночное время в районе СНТ ощущается резкий химический запах, вызывающий удушье, головные боли и другие симптомы отравления. Увеличение объемов отходов на полигоне несет риски загрязнения водных ресурсов. Полигон расположен в зоне водосбора реки Миасс, которая питает Шершневское водохранилище – а это главный источник питьевой воды Челябинска».

Перспектива расширения мусорного полигона не нравится и жителям Полетаево: «Свалка и так находится в 4 км от нашего поселения. У нас пахнет газом, у нас пахнет отходами, у нас вода идет желтая. Представьте, что будет, если эта свалка станет еще больше».

Авторы обращений просят приостановить расширение полигона до полного изучения его воздействия на окружающую среду, организовав круглосуточный мониторинг качества воздуха и воды в районе близлежащих населенных пунктов. Выявить источники ночных выбросов и принять меры по их устранению, а также рассмотреть альтернативные решения утилизации отходов, соответствующие принципам устойчивого развития.

Копии обращений будут направлены главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, а также руководителю Генпрокуратуры России Игорю Краснову.

Челябинск, Павел Зварзин

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