В Челябинске завоют сирены

5 марта в Челябинске пройдет плановая проверка системы оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 5 марта, электросирены и громкоговорители включатся дважды:

с 10:35 до 10:45;

с 11:20 до 11:35.

«Напоминаем, что звук сирены – это сигнал «Внимание всем!». С его помощью проверят работоспособность систем оповещения», – отметили представители городских властей.

По правилам, услышав сирену, следует включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке дальнейших действий.

«Уважаемые челябинцы и гости города, просим сохранять спокойствие во время проверки!» – обратились к жителям в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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