Челябинка завоевала серебро чемпионата мира по зимнему универсальному бою

Спортсменка из Челябинской области стала серебряным призером чемпионата мира по зимнему универсальному бою.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , международные соревнования проходили 28 февраля – 2 марта в деревне Большое Гришкино Тверской области. В турнире приняло участие представители 25 стран.

По информации пресс-службы министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, заслуженный мастер спорта РФ по универсальному бою, многократная чемпионка мира Юлия Капитонова в полуфинальном поединке получила травму, но продолжила борьбу и одержала победу. На финальный поединок спортсменка не вышла по решению врача соревнований, заняв в итоге второе место на пьедестале.

В командном зачете лидером стала сборная России. Вторые – спортсмены Белоруссии. Третье место заняла команда Алжира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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