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Понедельник, 3 марта 2025, 09:41 мск

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Челябинка завоевала серебро чемпионата мира по зимнему универсальному бою

Спортсменка из Челябинской области стала серебряным призером чемпионата мира по зимнему универсальному бою.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международные соревнования проходили 28 февраля – 2 марта в деревне Большое Гришкино Тверской области. В турнире приняло участие представители 25 стран.

По информации пресс-службы министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, заслуженный мастер спорта РФ по универсальному бою, многократная чемпионка мира Юлия Капитонова в полуфинальном поединке получила травму, но продолжила борьбу и одержала победу. На финальный поединок спортсменка не вышла по решению врача соревнований, заняв в итоге второе место на пьедестале.

В командном зачете лидером стала сборная России. Вторые – спортсмены Белоруссии. Третье место заняла команда Алжира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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