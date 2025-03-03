Жительница Южноуральска едва не погибла во время масленичных гуляний

Угощение могло стоить жительнице Челябинской области жизни.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 марта, в городском парке отдыха Южноуральска.
Очевидцы сообщили, что неподалеку женщина подавилась угощением. Дежурившие на празднике сотрудники 33 пожарно-спасательной части кинулись на помощь и обнаружили лежащей на земле женщину с иссиня-багровым лицом.
Применив специальную методику, им удалось извлечь из гортани остатки пищи. После этого пострадавшую передали прибывшим работникам скорой помощи.
Челябинск, Виктор Елисеев
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