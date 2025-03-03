За минувшую зиму снежный покров в горах Южного Урала достиг 55 сантиметров

Благодаря февральским снегопадам высота снежных сугробов на Таганае достигла среднемноголетних показателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», по сравнению с прошлой нынешняя зима была скупа на осадки. Хотя ноябрь и февраль и отметились снегопадами, необычно теплая январская погода способствовала уплотнению белой шубы.

Впрочем, к началу весны толщина сугробов в горных долинах около 55 сантиметров, что соответствует среднемноголетнему показателю. А максимальная не превышает 80 сантиметров.

«Самой снежной за последние 15 лет стала зима вовсе не 2024-го, а 2013 года. Тогда средняя глубина сугробов была 80, а максимальная – 100 сантиметров! Причем за год до того, в 2012-м, снега нападало всего от 22 до 38 сантиметров», – напоминают в национальном парке.

Но работы на снегомерном профиле будет еще немало: по данным многолетних наблюдений, самым снежным в году является именно март.

Челябинск, Виктор Елисеев

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