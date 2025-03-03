В Челябинске начал таять лед на водоемах. Март обещает быть теплым

На челябинских водоемах появились первые проталины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , лед начал таять на реке Миасс. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам чиновника, на реке уже появились проталины – участки без льда. Выход на речной лед предельно опасен, подчеркнул заместитель главы города. И, обратившись к горожанам, попросил особенное внимание уделить предупреждению об этом детей.

На других водоемах города лед пока крепкий, но, учитывая прогноз погоды, таяние его может быть очень быстрым. И даже внезапным.

Действительно, по данным Гидрометцентра России (meteoinfo.ru), температура воздуха в марте в Челябинске будет несколько выше нормы. На этой неделе ночные температуры вырастут с 18 градусов ниже нуля (в ночь на понедельник) до -10 градусов в ночь на субботу. Днем воздух в понедельник – среду будет прогреваться до -1, -2 градусов по Цельсию, в пятницу столбик термометра доберется до нулевой отметки. В субботу-воскресенье может похолодать до 14 градусов ниже нуля ночью и -3, -8 градусов днем.

Ночные отрицательные температуры сохранятся в Челябинске до конце марта. Правда, по информации Gismeteo, столбик термометра вряд ли опустится ниже -9 градусов (10 марта). В остальные ночи температура воздуха будет в пределах -2, -5 градусов с тенденцией к потеплению к концу месяца.

Дневные температуры на следующей неделе (10-16 марта), по рассчетам синоптиков, будут выше нуля и достигнут 12 и 15 марта +5 градусов. К третьей неделе марта несколько похолодает. Днем 18 марта столбик термометра может опуститься к отметке -1 градус, после чего до конца недели будет держатся в районе нуля. В течение последней недели месяца будет постепенно теплеть: с +1 градуса в первой половине семидневки до 3-4 градусов выше нуля в выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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