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Понедельник, 3 марта 2025, 11:42 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске начал таять лед на водоемах. Март обещает быть теплым

На челябинских водоемах появились первые проталины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лед начал таять на реке Миасс. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам чиновника, на реке уже появились проталины – участки без льда. Выход на речной лед предельно опасен, подчеркнул заместитель главы города. И, обратившись к горожанам, попросил особенное внимание уделить предупреждению об этом детей.

На других водоемах города лед пока крепкий, но, учитывая прогноз погоды, таяние его может быть очень быстрым. И даже внезапным.

Действительно, по данным Гидрометцентра России (meteoinfo.ru), температура воздуха в марте в Челябинске будет несколько выше нормы. На этой неделе ночные температуры вырастут с 18 градусов ниже нуля (в ночь на понедельник) до -10 градусов в ночь на субботу. Днем воздух в понедельник – среду будет прогреваться до -1, -2 градусов по Цельсию, в пятницу столбик термометра доберется до нулевой отметки. В субботу-воскресенье может похолодать до 14 градусов ниже нуля ночью и -3, -8 градусов днем.

Ночные отрицательные температуры сохранятся в Челябинске до конце марта. Правда, по информации Gismeteo, столбик термометра вряд ли опустится ниже -9 градусов (10 марта). В остальные ночи температура воздуха будет в пределах -2, -5 градусов с тенденцией к потеплению к концу месяца.

Дневные температуры на следующей неделе (10-16 марта), по рассчетам синоптиков, будут выше нуля и достигнут 12 и 15 марта +5 градусов. К третьей неделе марта несколько похолодает. Днем 18 марта столбик термометра может опуститься к отметке -1 градус, после чего до конца недели будет держатся в районе нуля. В течение последней недели месяца будет постепенно теплеть: с +1 градуса в первой половине семидневки до 3-4 градусов выше нуля в выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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