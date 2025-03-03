Челябинск стал худшим среди региональных столиц Урала по темпам строительства

Челябинск ухудшил свои позиции в рейтинге российских городов по масштабам строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинск занял последнее место среди административных центров регионов УрФО в в рейтинге российских городов по масштабам строительства.

Темпы жилищного строительства в сотне крупнейших городов России отражены в ежегодном рейтинге, опубликованном РИА «Новости» сегодня, 3 марта.

Челябинск потерял по сравнению с прошлым годом три позиции, опустившись с 72 на 75 место. На начало 2025 года площадь строящегося жилья в расчете на одного челябинца составила 0,63 квадратного метра. Это худший показатель среди столиц уральских регионов.

Лидируют среди уральцев Тюмень (4,18 квадратного метра, 2 место во всероссийском рейтинге) и Екатеринбург (3,01 квадратного метра, 6 место).

Существенно опережают челябинцев и другие административные центры УрФО. На третьем месте идет Курган (1,45 квадратного метра, 30 место). На четвертом – Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ, 1,16 квадратного метра, 41 место).

Замыкает пятерку Ханты-Мансийск – 0,72 квадратного метра, 71 место.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube