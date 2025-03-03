Знаменитая «Ильменка» вернется в Челябинск

Знаменитый фестиваль авторской песни меняет дислокацию и формат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2025 году пройдет в Челябинске. Концерты, мастер-классы, конкурсы, творческие встречи пройдут на городских площадках с 6 по 8 июня.

«Слоган 49-го Ильменского фестиваля: «Ближе», – рассказали организаторы музыкального форума. – Это значит, что фестиваль становится еще ближе к участникам и зрителям – и территориально, и творчески. Сегодня в Челябинске множество новых живописных локаций, что делает город удобным и комфортным для пеших прогулок и отдыха под открытым небом. В этот антураж гармонично впишется творческая программа Ильменского фестиваля».

Уникальная атмосфера и традиции песенного фестиваля сохранятся благодаря главному – поэзии, гитаре, дружескому и творческому общению, уверены в оргкомитете. В этом году будет много поэзии Александра Сергеевича Пушкина: открытие фестиваля 6 июня приурочено к дню рождения поэта.

Несмотря на новый формат, структура Ильменки останется прежней: детский и взрослый песенные конкурсы, традиционные гала-концерты, концерт «Олег Митяев представляет…», сольные концерты гостей и многое другое.

Отметим, Ильменский фестиваль уже проходил однажды в Челябинске. Это было в 2021 году, когда онлайн-конкурс, которым ограничились в 2020 году, дополнили очным форматом. При этом посетить его можно было только по пригласительным билетам, а мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Все остальные фестивали за более чем полувековую историю (в этом году официально пройдет 49-й Ильменский фестиваль) проходили в Миассе – с 1973 по 2014 год на берегу Ильменского озера (за исключением 1989-1990 годов, когда мероприятие перенесли к озеру Морскалы), а с 2015 года – на побережье реки Сыростан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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