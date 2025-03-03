В Копейске задержали за взятку начальника городской службы заказчика

Начальник городской службы заказчика Копейска задержан за взятку от дорожников.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд отправил в СИЗО начальника муниципального учреждения Копейска «Городская служба заказчика», обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, в период с 17 по 22 апреля 2024 года мужчина получил от индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей за помощь в заключении муниципального контракта на понижение уровня воды в карьере бывшей шахты №45 с целью исключения подтопления автомобильной дороги Бажово – Старокамышинск, а также общее покровительство при проведения контрольных мероприятий выполненных работ по контракту.
Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России при силовой поддержке Управления Росгвардии по Челябинской области.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в отношении 41-летнего южноуральца возбуждено уголовное дело.
Его расследование продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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