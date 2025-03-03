Одевала, стригла, обувала. Челябинка ответит за мошенничество при оформлении автокредитов

В Челябинске направили в суд дело о мошенничестве на пять с четвертью миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Челябинска и одного из ее подельников.

По версии следователей, женщина знакомилась с бездомными или другими горожанами, ведущими асоциальный образ жизни, и предлагала им за материальное вознаграждение оформить на их имя автокредиты в различных банках города.

Она снимала своим подельникам жилье на короткий срок, обеспечивала новой одеждой и оплачивала парикмахерские услуги, чтобы придать состоятельный вид. Добившись необходимого результата, челябинка доставляла «коллег» в автосалоны и банки.

Став автовладельцами, подставные заемщики передавали женщине автомобили, а она продавала их третьим лицам, не знавшим, что машины находятся в залоге у банка.

Предприимчивая горожанка с товарищами успели оформить 4 автокредита на общую сумму свыше пяти с четвертью миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении челябинки и одного из подставных лиц, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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