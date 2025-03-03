В Челябинске ребенок явился в детский сад с ножом

В Челябинске полиция выясняет, как шестилетний ребенок мог прийти в детский сад с ножом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в минувшую пятницу в дошкольном учреждении в Ленинском районе Челябинска, на улице Батумской.

Когда перепуганные родители написали в соцсетях матери шестилетнего мальчика, она рассказала, что сын накануне помогал отцу точить ножи на электроточилке, пишет «Агентство чрезвычайных новостей». Возможно, тогда он и прихватил одно из орудий с собой.

Кстати, по информации полиции, ребенок принес с собой не только нож, но и вилку. Впрочем, опасные кухонные предметы он не доставал и никому не угрожал, отметили правоохранители. Обнаружила их воспитатель.

Теперь с семьей работают полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube