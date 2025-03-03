Челябинцы снова смогут напрямую вылететь в Минск

Авиаперевозчики восстановят воздушный мост из Челябинска в Минск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, субсидируемые авиарейсы в столицу Белоруссии возобновятся с 4 марта.

В марте вылет из Челябинска планируется по вторникам в 21:40, из Минска – по средам в 00:05.

С апреля полеты будут осуществляться по пятницам: вылет из Челябинска в 14:40, из Минска в 17:10.

Время вылета соответствует времени аэропорта отправления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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