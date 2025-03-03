«Металлург» одержал уверенную, но скромную победу над «Ладой»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду после серии буллитов обыграл «Ладу» из Тольятти – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева сохраняли инициативу на протяжении всего матча.

По итогам первого периода магнитогорцы вели по броскам со счетом 32:11, по ударам в створ ворот – 17:10. Но претворить свое подавляющее преимущество в заброшенные шайбы «Металлург» не торопился. И на первый перерыв команды ушли при нулях на табло.

Во второй двадцатиминутке мало что изменилось. Преимущество хозяев по броскам выросло до 52:32. Правда, по ударам в створ ворот был, скорее, паритет: магнитогорцы совершили 13 бросков по воротам, тольяттинцы – 10. Но в этом периоде болельщики увидели-таки первую заброшенную шайбу. На 28-й минуте Игорь Гераськин разогнался вдоль левого борта, прострелил на дальнюю штангу гостей, и Робин Пресс отправил шайбу в ворота «Лады» – 1:0, «Магнитка» открывает счет.

В третьем игровом отрезке южноуральцы продолжили давить на оборону тольяттинцев. Но вновь не торопились забивать.

Зато упорство гостей было вознаграждено, и на 59-й минуте встречи Михаил Фесенко сравнял счет – 1:1.

Хозяева не стали форсировать игру и пытаться забить победную шайбу именно в основное время. Впрочем, и овертайм завершился безрезультатно.

В серии буллитов блестяще проявил себя голкипер «Металлурга» Илья Набоков. Первые три броска вратарь магнитогорцев отразил, четвертый прошел мимо ворот. Зато Егор Яковлев и Никита Михайлис были точны.

Итог – победа «Металлурга» – 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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