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Вторник, 4 марта 2025, 05:14 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

4 марта ожидаются следующие события – Челябинск

04.03.2025, вторник

  • 11:00 Челябинск – Праздничная встреча «Нашим женщинам посвящается!» в клубе «Наша память» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 Челябинск – Бизнес-встреча с маркетологом-стратегом и руководителем агентства «ЭкоPROдажи» Юлией Коноваловой (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

  • 14:00 Челябинск – Занятие «Ресурсы библиотеки» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека: шаг за шагом» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, электронный зал)

  • 15:00 Челябинск – Развлекательная программа «Мой пушистый друг» ко Всемирному дню кошек (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветы из синельной проволоки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

  • 18:15 Челябинск – Лекция «ОнтоТехнологии как Российская инновационная идея» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

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