Движение на северо-западе Челябинска ограничили на две с половиной недели

Движение по Университетской набережной в Челябинске частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения в Калининском районе города вводятся для проведения строительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.

«До 18 часов 21 марта ограничивается движение транспорта по двум правым полосам Университетской набережной по направлению к улице Молодогвардейцев», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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