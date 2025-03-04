Южноуральские легкоатлеты возвращаются с медалями чемпионата России и первенства УрФО

Легкоатлеты Челябинской области завоевали 2 медали чемпионата России и 19 золотых наград первенства УрФО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, на чемпионате России по легкой атлетике, прошедшем в Москве, южноуральцы дважды поднимались пьедестал.

Серебряную медаль в прыжках в высоту завоевал Никита Анищенков.

Также на счету команды Челябинской области – бронза в эстафете 4х400 метров. В числе призеров: Анатолий Грехов, Андрей Цитулев, Артем Змейкин и Максим Тиряков.

Кроме того, юные спортсмены из Челябинской области блестяще выступили на первенстве Уральского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Сборная Челябинской области заняла 1 место в командном зачете. В копилке команды 19 золотых медалей.

Александр Кузнецов был первым в беге на 60 и 200 метров, Святослав Тиняков – в беге на 400 и 800 метров, Илья Салаватов – в беге на 3000 метров, Александр Забегаев – в беге с препятствиями на 2000 метров.

Арсений Васильченко первенствовал в ходьбе, Иван Соловьев – в прыжке с шестом, Кирилл Герасимов – в тройном прыжке, Глеб Ромин – в толкании ядра.

Также золото – на счету команды юношей в эстафете 4х400 метров.

Среди девушек лучшими были Софья Софьина в беге на 200 метров, Варвара Щукина в беге на 400 и 800 метров, Валерия Жедяева в ходьбе, Валерия Кустова в прыжке с шестом, Наталья Гаврилова в прыжке в длину и тройном прыжке, Кристина Храмцова в пятиборье.

Челябинск, Виктор Елисеев

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