Уголовное дело в отношении экс-мэра Троицка направили в суд

Бывший глава южноуральского Троицка предстанет перед судом по обвинению в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении шести взяток.

По версии следствия, с марта 2020 по декабрь 2022 года посредник передал чиновнику в общей сложности 763 тысячи рублей – деньгами и беговой дорожкой.

Взятки мэр получал за ускоренную и беспрепятственную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для их коммерческого использования, признание права собственности на самовольно построенное нежилое здание, оказание содействия в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственную организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд предпринимателя, а также за непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.

В ходе следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, с этим уголовным делом связана еще одна громкая криминальная история. В октябре прошлого года судья приговорил жительницу Троицка к четырем годам колонии общего режима за попытку организации похищения человека.

В ходе процесса было установлено, что в феврале 2024 года женщина, связанная с коммерсантом-взяткодателем романтическими отношениями, заказала похищение предпринимателя, бывшего, по мнению следствия, посредником в передаче взятки.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, дававшего взятки, ранее было направлено в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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