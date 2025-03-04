Челябинцев пригласили прокатиться под баян на «Икарусе»

В преддверии 8 Марта в Челябинске организуют поездку в стиле ретро.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Службы организации движения Челябинска, в преддверии Международного женского дня на улицы города вновь выйдет легендарный желтый «Икарус-280».

Памятная «гармошка» проследует 6 марта по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка. В салоне автобуса прозвучат песни в исполнении хора ветеранов «Металлочка» в сопровождении баяна.

Старт 6 марта в 11:00 от остановки «Автовокзал Центральный» (по улице Степана Разина).

Проезд бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube