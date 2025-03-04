Цветы в России подорожали на 18%

Букет к 8 Марта может обойтись россиянам в среднем в 4 тысячи рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , средний чек за букет цветов в феврале текущего года был равен в России 3 тысячам 105 рублям, на 18% выше уровня прошлого года. При покупке в онлайн-магазине придется раскошелиться на 5 тысяч 351 рубль, годовой прирост составил 23%. Такие данные приводит аналитический ресурс «Чек Индекс».

Впрочем, растущая цена не стала препятствием: число покупок за год увеличилось на 8%, а выручка продавцов выросла на 26%. Через интернет россияне покупали на 24% чаще, увеличив свои расходы на 32%.

Больше всего выросли затраты покупателей на лилии. Средний чек на них вырос на 39%, до 2 тысяч 865 рублей. Число покупок лилий увеличилось на 30%.

Хризантемы подорожали на 31% (до 1 тысячи 841 рубля), их покупали на 16% чаще.

На тюльпаны россиянам пришлось тратить в среднем 2 тысячи 402 рубля (+25% к прошлому году). Это был единственный цветок, спрос на который в России упал – на 4%.

Средний чек на розы вырос на 12%, число покупок – так же на 12%.

При этом, при сохранении текущей ценовой тенденции, в марте средний чек на букет цветов может вырасти еще на 18-20%, считают специалисты «Чек Индекс». Добравшись до отметки 3 тысячи 900 – 4 тысячи рублей (против 3 тысяч 370 рублей годом ранее).

«В марте цены и спрос на цветы традиционно достигают своих максимальных значений. По опыту прошлых лет, объем продаж за месяц превышает предыдущий период более чем в 20 раз. При этом основная часть цветочной продукции, либо посадочного материала, поступает на отечественный рынок из-за границы, что напрямую влияет на формирование конечной стоимости на полке», – комментируют в компании.

Впрочем, это не остановит покупателей. «В этом сезоне российский потребитель демонстрирует еще более высокий уровень уверенности в своих расходах, чем в прошлом году. Кроме того, уже не первый год часть спроса, приходившегося на День влюбленных, смещается на 8 Марта. В этом году наблюдается аналогичная динамика, что дополнительно создает повышенный спрос и ведет к увеличению продаж цветов как в штучном, так и в денежном выражении», – отмечает «Чек Индекс».

Основным игроком на рынке цветов остается несетевая розница. Однако все больше небольших магазинов внедряют онлайн-продажи, где уже популярными стали массовые закупки – для корпоративных нужд, для школ, для других праздничных целей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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