В Челябинске заведующую детским садом оштрафовали за травму, полученную ребенком

Руководителя дошкольного учреждения Челябинска наказали за недостаточный присмотр за воспитанниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверку работы детского сада, расположенного в Курчатовском районе Челябинска, надзорное ведомство провело после обращения родителей ребенка, пострадавшего во время занятий.

В сентябре прошлого года 6-летний ребенок, находясь в дошкольном учреждении в присутствии учителя-дефектолога, играя на стуле, ударился затылком о полку детского шкафчика для игрушек. Воспитанник получил ушибленную рану. По мнению медицинских экспертов, здоровью ребенка в результате этого был нанесен вред легкой степени.

«Таким образом, в учреждении не обеспечен постоянный контроль за детьми со стороны педагогических работников, обязанности по присмотру за воспитанниками осуществлялись ненадлежащим образом», – пришли к выводу в прокуратуре.

По результатам проверки в отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено административное дело по факту нарушения прав обучающихся образовательных организаций.

Мировой судья оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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