На Южный Урал обрушатся снегопады

Автомобилистов Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, завтра, 5 марта, на территории региона ожидаются осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы.

Водителям напоминают: во избежание аварийных ситуаций очень важно держать дистанцию, снизить скорость движения до уровня, обеспечивающего безопасность маневров в условиях скользкой дороги, избегать резких торможений, поворотов и перестроений, так как это может привести к потере контроля над автомобилем.

«Используйте противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости вашего автомобиля другими участниками дорожного движения, – обращаются к южноуральцам представители ведомства. – Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС».

Особенно внимательными необходимо быть на перекрестках, пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, рекомендуется обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube