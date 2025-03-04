Глава СКР потребовал доложить о расширении полигона ТКО под Челябинском

Председатель Следственного комитета России ждет результатов проверки информации об угрожающем благополучию южноуральцев расширению мусорного полигона.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал особое поручение руководству регионального управления силового ведомства после того, как в социальных сетях были опубликованы обращения жителей сел Полетаево и Чипышево, а также СНТ «Курчатовец-2», заявивших и нарушении природоохранного законодательства.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы обратились к президенту России Владимиру Путину после того, как узнали, что площадь расположенной под Челябинском свалки собираются увеличить более чем в 2 раза.

«Уже годы мы живем в условиях, которые сложно назвать приемлемыми. Запах гниения и химических веществ с полигона отравляет воздух, которым мы дышим. Пожары на свалке, возникающие с пугающей регулярностью, превращают небо в черный смог, а наши легкие – в мишень для токсинов, – заявили в обращении южноуральцы. – Каждый день наши дети жалуются на кашель, пожилые люди страдают от обострения болезней, а природа вокруг гибнет. Мы не против прогресса, но мы – за жизнь. За жизнь без страха открыть окно, выйти на улицу, вдохнуть полной грудью».

Авторы обращений просят приостановить расширение полигона до полного изучения его воздействия на окружающую среду, организовав круглосуточный мониторинг качества воздуха и воды в районе близлежащих населенных пунктов. Выявить источники ночных выбросов и принять меры по их устранению, а также рассмотреть альтернативные решения утилизации отходов, соответствующие принципам устойчивого развития.

Копии обращений южноуральцы направили главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, а также руководителю Генпрокуратуры России Игорю Краснову.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начали процессуальную проверку по факту обращений.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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