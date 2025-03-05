5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

05.03.2025, среда
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10:00 Челябинск – Тренинг «Розничный магазин – бизнес мечты: стартуем без страха!» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)
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10:00 Челябинск – Открытие выставки «Котомарт» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – «Программа лояльности»: презентация продукта представителям малого и среднего бизнеса (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Мелодии весны» (Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)
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12:00 Челябинск – Встреча «Деревенская проза» Владимира Солоухина в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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12:00 – 14:00 Челябинск – Поэтическая переменка «Примите наши поздравления» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветочная поляна» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Мамины помощники» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Час творчества «Кошка у окошка» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:30 Челябинск – Мастер-класс «Маме с любовью» для младших школьников (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Сказкотерапия для взрослых в клубе отдыха для мам «Ленивая мама» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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16:00 Челябинск – Музыкальный дивертисмент «Мы скажем вам сто тысяч Да» в исполнении мужского ВИА «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Квартирник «Милая моя» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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18:30 Челябинск – Программа лояльности UDS «Глобал Интеллект Сервис» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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