В центре Челябинска до конца недели ограничили движение

Движение в районе Теплотехнического института в Челябинске ограничено до субботы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 8 марта ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома №162.

Проезд затруднен по двум правым полосам при движении в сторону улицы Кирова.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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