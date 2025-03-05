В Челябинске возбудили уголовное дело о подделке протокола собрания собственников жилья

Жители девятиэтажки в Калининском районе Челябинска обвинили управляющую компанию в подделке подписей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , многолетнее противостояние жителей дома №101 по улице Братьев Кашириных и УК ООО «ДЕЗ Калининского района» перешло в уголовную плоскость.

Полиция вынесла постановление по обращению 42 челябинцев, обнаруживших в протоколе собрания собственников жилья о вопросу выбора управляющей организации свои подписи, которые, как настаивают жильцы, они не ставили. «В период до 28.03.24 г. неустановленное лицо в неустановленном месте изготовило с целью сбыта и сбыло протокол №01/101/24 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 28.03.2024 года об избрании в качестве управляющей многоквартирным домом организации ООО «ДЕЗ Калининского района», – цитирует «ЕАН. Челябинск» постановление отдела полиции «Калининский» УМВД по Челябинску.

Напомним, с этой управляющей компанией жильцы дома боролись с 2021 года. Челябинцев категорически не устраивало качество услуг, получаемых от коммунальной организации.

Сначала пытались воззвать к руководству управляющей компании, затем жаловались. Наконец, решили сменить УК. Летом 2023 года собственникам жилья в 17-подъездном доме удалось провести собрание и принять решение о переходе под управление другой организации. В июле того же года Госжилинспекция приняла протокол собрания и внесла дом в перечень объектов, находящихся под управлением новой УК.

Но предыдущих управленцев такой исход не устроил. По словам жильцов, представители ДЕЗ начали обзванивать соседей и сумели убедить нескольких из них отозвать свои подписи под итоговым протоколом о выборе управляющей компании. В итоге оказалось, что оставшихся голосов для кворума недостаточно. А потом появился и новый протокол – о том, что собственники якобы вновь выбрали в качестве управляющей компании «ДЕЗ Калининского района».

И через несколько месяцев после смены УК дом вернули в перечень зданий, обслуживаемых прежней организацией. Но жильцы уже смогли оценить разницу управления двух компаний. И были категорически против возвращения. К тому же горожане настаивали, что никакого нового собрания собственников не было, а подписи под протоколом в пользу ДЕЗ – поддельны.

В октябре 2023 года суд отменил решение Госжилинспекции Челябинской области о возврате дома под управление «ДЕЗ Калининского района». Но в марте появился новый документ, согласно которому горожане сами решили выбрать злополучную УК.

В итоге, дом до сих пор обслуживает «ДЕЗ Калининского района». По словам протестующих жителей, коммунальщикам могли помогать в «закреплении» за ними спорной девятиэтажки сотрудники челябинской Госжилинспекции (тогда структурой руководила Рашида Ковалева, уволенная после визита в Челябинск генпрокурора России Игоря Краснова).

Теперь в коммунальных перипетиях будет разбираться полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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