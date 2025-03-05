Новый коррупционный скандал в мэрии Троицка. Задержан замглавы города

В южноуральском Троицке силовики задержали высокопоставленного чиновника городской администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Троицка, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, в августе прошлого года чиновник, исполнявший в то время обязанности мэра, получил от местного жителя крупную сумму за трудоустройство троичанина на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Отметим, что с декабря 2023 по сентябрь 2024 года обязанности главы Троицка исполнял вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Андреев. Он был назначен на эту должность после задержания по подозрению в получении взятки беговой дорожкой главы города Александра Виноградова.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, вице-мэра задержали по результатам разработки оперативников отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка при содействии УФСБ области совместно со следователями управления СКР по региону.

Силовую поддержку при задержании оказывали бойцы ОМОН территориального управления Росгвардии.

В настоящее время проведены обыски в кабинете и дома у чиновника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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