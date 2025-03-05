Только для своих: в гонке за пост главы Чебаркуля оставили лишь чиновников мэрии

В финал конкурса на пост мэра Чебаркуля допустили только двух кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 5 марта, прошло заседание конкурсной комиссии по выбору главы Чебаркуля.

Напомним, на участие в выборах мэра подали документы четыре кандидата: исполняющий обязанности главы города Михаил Панарин, начальник управления физкультуры и спорта Александр Никулин, руководитель городского управления образования Оксана Шалимова и депутат городского собрания от ЛДПР Станислав Торопов.

По решению комиссии, будущего главу местные парламентарии будут выбирать из двух претендентов – Михаила Панарина и Александра Никулина.

Заседание городского собрания депутатов состоится 11 марта.

Напомним, пост мэра Чебаркуля освободился в начале февраля текущего года, когда в досрочную отставку ушла Светлана Виноградова. Чиновница руководила Чебаркулем с декабря 2020 года, ее полномочия истекали в декабре 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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