В центре Челябинске застроят еще один пустырь

В Челябинске собираются застраивать стадион на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов: администрация Челябинска утвердила распоряжение о подготовке проекта планировки участка.

Спортсменов там не видели уже лет 20. После продажи группой ЧТПЗ в 2009 году цинкового завода концессионерам из Свердловской области объект остался за трубопрокатчиками. Однако в развитии его компания, активы которой концентрировались в Ленинском районе Челябинска, смысла не видела. Год за годом стадион приходил в запустение, трибуны ветшали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году участок продали частному лицу, и на какое-то время там оборудовали стоянку для автомобилей. Но и она не прижилась. Теперь здесь обитают разве что бездомные собаки.

Про стадион вспомнили в 2023 году, когда около трети земельного участка областные власти изъяли под нужды строительства линии метротрамвая. А в декабре 2024 года у оставшейся территории появился новый собственник.

Хозяйкой бывшего стадиона, по информации 74.ру, в настоящее время является предпринимательница Рузанна Григорян, владелица сети кафе-шашлычных «Очаг». Именно она стала инициатором и инвестором разработки проекта планировки территории.

На участке площадью более 2,2 гектара планируется построить два спортивных комплекса общей площадью до 24,5 тысячи квадратных метров. В зданиях также могут быть размещены помещения для организаций общественного питания и магазины для продажи товаров эпизодического спроса. Кроме того, на участке должны появиться автостоянки, отдельное двухэтажное здание кафе и гостиница высотой до семи этажей.

Вероятно, часть помещений гостиницы будет представлять из себя апартаменты. Во всяком случаев, именно такой формат развития выбрали нынешние собственники расположенной не так далеко от этого участка бывшей гостиницы «Виктория», закрывшие один из первых «постсоветских» отелей Челябинска и преобразовавшие его в апарт-отель в 2023 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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