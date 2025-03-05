В Челябинской области усиливается метель

Южноуральских автомобилистов вновь предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в четверг, 6 марта, на юге Челябинской области местами ожидается сильный снег, метели, снежные заносы, гололедица, что может привести к возможным осложнениям на дорогах.

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность, выбирать пониженный скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями.

Особенно внимательно нужно относиться к выезду на встречную полосу – этот маневр в условиях плохой видимости увеличивает вероятность серьезного ДТП. Автомобилистов призывают избегать необдуманных обгонов.

«Важно помнить, что в таких условиях тормозной путь значительно увеличивается, и у вас должно быть достаточно времени для реакции на изменение дорожной обстановки. Используйте плавный стиль вождения, который поможет сохранить контроль над автомобилем», – обращаются к южноуральцам представители ведомства.

Молодым водителям следует быть особо внимательными, поскольку недостаток опыта управления автомобилем в сложных погодных условиях может стать причиной аварий. Им рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в неблагоприятных условиях.

«Пешеходам необходимо быть максимально заметными на дороге, используя световозвращающие элементы одежды, особенно в темное время суток, и переходить проезжую часть только в установленных местах», – подчеркнули в ГАИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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