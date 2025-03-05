На Южном Урале завершили расследование уголовного дела в отношении цыган-«строителей»

Два жителя Челябинской области предстанут перед судом за обман десяти южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главным следственным управлением регионального полицейского главка окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в области предоставления услуг на строительные работы.

Напомним, об аферистах в области заговорили осенью прошлого года, когда они обманули жительницу поселка Катенино Варненского района. Женщина, чей сын погиб в зоне специальной военной операции, передала злоумышленникам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ. Получив деньги, цыганская бригада через несколько дней скрылась и перестала выходить на связь с заказчиком.

История вызвала живой отклик в обществе. Установление обстоятельств произошедшего руководство регионального полицейского главка взяло на собственный контроль.

В конце октября одного из строителей задержали. По его словам, он и не думал скрываться, а уехал ненадолго на похороны сына, о чем известил хозяйку. На видео, записанном в отделе МВД, он пообещал закончить начатую работу.

Однако через несколько дней выяснилось, что мужчина может быть причастен к другим аферам. Запечатленного на видео строителя узнали жители Карталов и Троицка, заявившие об обмане.

В дальнейшем задержали и его подельника. В ходе предварительного следствия полиция выяснила, что в прошлом году приятели, не имея ни профессионального образования, ни опыта в строительных работах, искали на территории Челябинска и области клиентов, планирующих строительные или ремонтные работы на земельных или садовых участках. С ними заключали устные и письменные договоры строительного подряда с предоплатой в половину стоимости рассчитанных услуг.

После этого молодчики выполняли часть работ, привозили некоторые низкокачественные строительные материалы, а затем переносили сроки ремонта, ссылаясь на личные семейные обстоятельства, погодные условия или необходимость доделать аналогичные работы на других объектах. При этом уже полученные деньги оставались у них.

В результате противоправных действий «строителей пострадало 10 жителей Челябинской области. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 6,3 миллионов рублей. С целью возмещения суд арестовал имущество обвиняемых на сумму более 2,2 миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube