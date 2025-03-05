Водители трамваев, устроившие смертельное ДТП в Златоусте, получили реальные сроки

В Златоусте водители трамваев отправлены в колонию за смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 5 марта, городской суд Златоуста вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя трамвая и водителя маневрового движения МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа». Они признаны виновными в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла в Златоусте 12 июля прошлого года. Трамвай «Татра» вышел из строя из-за поломки пантографа. Вагоновожатая отключила аккумулятор, от которого зависела, среди прочего, работа тормозных систем трамвая. На место аварии для буксировки неисправного вагона прибыл трамвай «КТМ».

Вагон начали буксировать, не включив заново аккумулятор. По ходу движения сцепка порвалась, и находившийся впереди трамвай без тормозов понесся вперед. На остановке «Парк Крылатко» он врезался в остановившийся для посадки-высадки пассажиров вагон, и тот бросило вперед. Трамваи проехали еще 20-30 метров, но в момент удара вагон снес женщину, переходившую пути перед трамваем. От полученных травм она скончалась на месте.

В ходе предварительного следствия оба водителя полностью признали себя виновными. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге суд приговорил мужчину и женщину каждого к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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