На границе двух районов Челябинска частично закроют движение

Движение автомобилей на северо-западе Челябинска будет частично ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства остановочного пункта метротрамвая «улица Косарева».
С 21 часа 7 марта до 24 часов 30 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайним правым полосам проспекта Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной в обоих направлениях.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»