На границе двух районов Челябинска частично закроют движение

Движение автомобилей на северо-западе Челябинска будет частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства остановочного пункта метротрамвая «улица Косарева».

С 21 часа 7 марта до 24 часов 30 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайним правым полосам проспекта Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной в обоих направлениях.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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