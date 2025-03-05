Главному спортивному вузу Урала представили нового руководителя

Исполняющим обязанности ректора УралГУФК назначен Евгений Черепов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского государственного университета физической культуры, сегодня, 5 марта, на внеочередном ученом совете УралГУФК заместитель руководителя департамента образования, науки и международных отношений министерства спорта России Максим Боев представил исполняющего обязанности ректора УралГУФК.

Им был назначен Евгений Черепов.

Нового руководителя приветствовал и профессор УралГУФК Сергей Сериков, возглавлявший вуз с 2020 года. Его ректорский контракт закончился в 2025 году, однако в Минспорта России решили его не продлевать.

Отметим, что это первая за долгие годы смена власти в расположенном в Челябинске ведущем спортивном вузе Урала без вмешательства силовиков. Евгений Орехов и Леонид Куликов, занимавшие пост ректора УралГУФК до Сергея Серикова, покинули его не по собственной воде: оба обвинялись в многомиллионных взятках.

Евгений Черепов, сам некогда закончивший этот вуз (в то время он назывался Уральская государственная академия физической культуры), до последнего времени работал заведующим кафедрой физического воспитания и здоровья ЮУрГУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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